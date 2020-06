Em Brasiléia, homem é preso com drogas, dinheiro e arma

Um guarnição do 5º Batalhão de Polícia Militar (5° BPM), estava em patrulhamento na Rua Manoel Quirino, no Bairro Leonardo Barbosa, na noite de ontem, 30 de maio, no intuito de inibir crimes contra a vida e patrimônio, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao se aproximar, a guarnição percebeu que o autor já era conhecido de outrora.