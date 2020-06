MDB, PSDB e PSD, conversam sobre coligação para eleições municipais

Lideranças do MDB, PSDB e PSD tabulam conversas que podem redundar em uma ampla coligação para as eleições municipais. Por enquanto, está apenas no nível do diálogo entre os principais dirigentes, mas deve se aprofundar nos próximos dias. A decisão pela aproximação foi tomada a partir da possível disposição do governador Gladson Cameli (Progressista) em apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB), já que a proposta do seu partido de indicar Tião Bocalom não tem lhe agradado. MDB e PSDB já vinha conversando nessa direção, porém, nenhum dos dois partidos tem condições de retirar os nomes de Roberto Duarte e Minoru Kinpara já postos na arena eleitoral. Nos bastidores o senador Sérgio Petecão (PSD) também em sido assediado a participar do grupo. A ideia é que se não der certo no 1º turno, mas no 2º a aliança está delineada.

“Quem não tem cão, caça como gato”. (Ditado popular)

. Ontem em São Paulo e Rio de Janeiro nasceram as primeiras manifestações contrárias ao bolsonarismo;

. A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a porca vai torcer o rabo.

. Os jovens querem fazer história!

. De ambos os lados!

. Assim como a esquerda perde muito quando Jesus é retratado como foi no especial de Natal do Porta dos Fundos; Bolsonaro perde quando bandeiras e símbolos neonazistas aparecem em suas manifestações.

. O governo federal na aproximação com o Centrão entregou o Banco do Nordeste ao grupo político do ex-deputado federal Waldemar da Costa Neto!

. Bolsonaro está fazendo o que a Dilma Rousseff não quis fazer; entregar os anéis e salvador os dedos!

. Golpes, não!

. O Bolsonaro não pode dar um golpe, mas o Congresso também não pode afastá-lo do poder como fez com a Dilma.

. Tem que ser na urna!

. De acordo com os pais da democracia, os gregos, se um governo for muito bom não pode ser reeleito; se for ruim deve cumprir o mandato.

. Só sai pelo voto, do contrário não seria democracia.

. O governador Gladson Cameli anda muito bem avaliado, é que pode se medir pela reação das pessoas nas redes sociais.

. “Caiu na graça de Deus e do povo”, como diz a Bíblia.

. Porém, se consegue transferir esse capital político para um candidato a prefeito de seu agrado ainda será testado.

. Aos poucos, as pessoas vão se adaptando a presença do coronavírus em seus cotidianos, em suas vidas.

. A Rússia anunciou que conseguiu o antiviral poderoso para detonar o corona, aguardar para ver os testes.

. Por enquanto o melhor a fazer é ficar em casa!

. Bom dia!