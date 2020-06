Hospital de campanha em Cruzeiro do Sul esta quase concluído

Imagens da construção do Hospital de Campanha no município de Cruzeiro do Sul, mostram que as obras seguem em ritmo acelerado. Aproximadamente 80% dos trabalhos estão concluídos e a data de entrega está prevista para o dia 10 de junho.

O hospital está sendo levantado anexo ao Hospital Regional do Juruá e atenderá pessoas com suspeita ou casos médios de coronavírus que necessitem de internação. Após o período de pandemia, ele permanecerá à disposição da saúde pública, podendo ser usado para outros tipos atendimentos.

“Estamos finalizando as obras de dois hospitais de campanha no Acre, um deles em Cruzeiro do Sul, que atenderá toda a região do Juruá. Será uma unidade permanente que vai ficar à disposição da rede pública de saúde após a pandemia e, assim como o de Rio Branco, quero entregar à população no próximo dia 10 de junho”, destacou o governador Gladson Cameli.

Nesta fase final, as paredes já estão sendo fixadas, a estrutura foi concluída e finalizados a cobertura e o contrapiso. As obras seguem com a parte hidráulica e instalação da rede elétrica. Os painéis utilizados são de fibra de vidro, material antibactericida e muito utilizado em hospitais ou câmaras frigoríficas. O local contará com 60 leitos de enfermaria, 20 semi-intensivos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Vamos deixar pronta toda a parte de obra civil e entregar ao governo para que seja devidamente equipado com material médico necessário para o hospital funcionar. São 30 dias de obras e pretendemos entregar na data, começamos do zero e já estamos bem avançados”, disse o engenheiro Leandro Lima, da EMT Construções.