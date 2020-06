Gladson prorroga decreto que suspende atividades por mais 15 dias

O governador do estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 1, o decreto que prorroga o fechamento do comércio que não é considerado de primeira necessidade e suspende atividades e eventos que promovam aglomeração.

O decreto afirma ainda que reabertura dos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta do Poder Executivo será precedida da aprovação de protocolo de ações destinado a garantir a segurança dos servidores públicos e dos usuários dos serviços públicos prestados pelo Estado.