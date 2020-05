Maternidade do Juruá realiza terceiro parto de paciente com Covid-19

Em meio a tantos registros de mortes por coronavírus, o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá realizou, na última quinta-feira, 28, o terceiro parto de paciente com Covid-19, em Cruzeiro do Sul. A criança, do sexo masculino, nasceu com quase 4 kg e já recebeu alta junto à mãe.

Segundo a administração da maternidade, a mulher de 19 anos, já com sintomas da doença, encaminhou-se ao hospital devido ao tempo gestacional avançado, de 40 semanas.

Duas avaliações foram realizadas: uma, que confirmou a suspeita para coronavírus, e outra, que alertava sobre a necessidade de um parto por cesariana, pois a criança estava com batimentos cardíacos acelerados e sinais de sofrimento fetal.

“Colocamos em prática nosso protocolo cirúrgico. Acionamos toda a equipe para o código vermelho [de emergência], desde o maqueiro, a equipe técnica, enfermeiros e médicos em alerta para o risco de transmissão. Tudo foi feito com bastante cuidado, todos equipados, objetos higienizados antes, durante e após a cirurgia. Foi uma mistura de medo com preocupação e a sensação de que, em meio a tantas mortes, está também nas nossas mãos o poder de trazer vida e esperança. A cirurgia foi um sucesso”, relatou o médico Billy Rodrigues.

Após três horas e meia de cirurgia, a criança nasceu saudável – como a placenta tem função protetora, a maioria dos fetos nasce sem a contaminação pelo vírus. Orientada a se dedicar constantemente aos cuidados de higienização, pois ainda está em tratamento para um caso leve de coronavírus, a mulher recebeu alta nesta sexta-feira, 29. Entre os cuidados, foi orientada a permanecer com o uso de máscara cirúrgica, manter as roupas limpas e higienizar as mãos antes e sempre que tiver contato com a criança.

“Com a chegada da pandemia, precisamos nos adaptar a uma nova rotina e reinventar a maneira como realizávamos o atendimento, com maiores cuidados, tanto para resguardar a vida do paciente, quanto a do profissional que está na linha de frente. Selecionamos uma área especifica para os casos de Covid, estruturamos com leitos novos, equipamos e capacitamos os profissionais de saúde e trabalhamos de forma a proporcionar o melhor atendimento possível”, relatou Rafael Gomes, gerente-geral do hospital.