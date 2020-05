Hemoacre reforça cuidados para receber doadores de sangue

São diversas as histórias de amor ao próximo durante a pandemia. Muitos doam alimentos, materiais médico-hospitalares, entre outros itens aos que mais necessitam de ajuda. Porém, uma doação que não deve ser esquecida, nem deixada de lado, é a de sangue, que atualmente encontra-se em baixa e pode ser realizada por qualquer pessoa com boas condições de saúde.

Durante a pandemia, os cuidados foram redobrados dentro da unidade, pois o Hemocentro de Rio Branco é responsável por abastecer as demais unidades de saúde que necessitem de bolsas de sangue para cirurgias, transfusões, entre outros procedimentos.

“Gostaríamos de informar a toda população acreana que o Hemoacre é uma unidade de saúde diferenciada, onde a frequência é de pessoas saudáveis e todas as medidas de prevenção, a qualquer infecção, estão ainda mais reforçadas diante da atual circunstância por nós enfrentada. Por isso, pedimos aos nossos doadores que permaneçam salvando vidas”, destaca a enfermeira do Hemoacre, Quésia Nogueira.

O Hemoacre fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2787, bairro Bosque, e funciona de segunda-feira a sábado, das 7h30h às 18 horas, sem intervalo para almoço.

Faça seu agendamento pelo telefone 3248-1380 em horário comercial.

Quem pode doar

Maiores de idade em boas condições de saúde, pesando no mínimo 50 kg, bem alimentados e que tenham tido uma boa noite de sono. É necessário também apresentar um documento original com foto, como: RG, carteira de trabalho, Carteira Nacional de Habilitação, aplicativos do e-título e da CNH digital. Os homens podem doar sangue, regularmente, a cada dois meses e, as mulheres, a cada três meses.