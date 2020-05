Operação da Policia Federal apreende droga e dinheiro em Cruzeiro do sul

As Polícias Federal e Civil deflagraram nesta sexta-feira, 29, a Operação Tetra, cumprindo nove mandados de busca em apreensão em Cruzeiro do Sul. Além de cocaína, a operação ainda apreendeu aproximadamente R$ 30 mil na residência de um dos alvos, que foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Outro local visitado pelas polícias foi a casa da esposa de um dos líderes de uma facção criminosa que atua no Estado. O homem foi preso na última quarta-feira, 27, em um hotel no Peru durante operação da Polícia Nacional Peruana. No mesmo hotel, foi preso outro brasileiro considerado o principal cabeça da organização criminosa atuante na região de Pucallpa, que estava foragido da justiça desde janeiro de 2019, quando fugiu da Unidade Prisional Manoel Neri.

Segundo a Polícia Federal, a operação de hoje marca o começo da intensificação do combate ao tráfico de drogas na região do Vale do Juruá, que terá continuidade nas próximas semanas. “Importante registrar que os mandados foram cumpridos em total observância às orientações da Anvisa, com o uso de equipamentos de proteção individual, para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados”, cita.

A Operação Tetra é um desdobramento de investigações iniciadas em 2019. Dentro do contexto desta investigação, a Polícia Federal já realizou outras ações. Em outubro de 2019, no cumprimento de mandados judiciais, foi apreendida uma espingarda calibre 12 com munições, bem como celulares na casa de um dos suspeitos. Em outro endereço, foram apreendidos celulares e comprovantes de pagamentos, relacionados ao tráfico de drogas.

Ainda naquele mês, foi presa uma jovem transportando dois quilos de pasta base de cocaína para a cidade de Tarauacá/AC, com passagens, alimentação e acomodação pagas por um dos membros do grupo criminoso em Cruzeiro do Sul.