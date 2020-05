Deputada quer saber como tem sido aplicado os recursos para o combate à Covid-19

A deputada Antônia Sales (MDB), durante sessão virtual desta terça-feira (26), questionou acerca da falta de informações por parte do governo em relação aos gastos referentes ao combate ao coronavírus. A parlamentar disse também estar decepcionada pela não inclusão dos servidores do Pró-Saúde e da Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), na lei que oferece auxílio aos servidores que atuam no combate à Covid-19.

“Manifesto minha profunda decepção pela votação de domingo. Trabalhamos exaustos, tentando fazer o que é justo para com os servidores que atuam no enfrentamento da Covid-19, mas os do Pró-Saúde e da Anssau, que trabalham muitas vezes com material inapropriado, exaustos e com sobrecarga de trabalho, ficaram de fora do benefício”, protestou.

A parlamentar indagou o governo sobre para onde e como estão sendo aplicadas as emendas parlamentares destinadas para o combate ao novo coronavírus, também o que está sendo feito com o montante adquirido por meio de empréstimo aprovado pelo Legislativo, logo após ter sido decretado o estado de calamidade pública no Acre.

“Pra onde foi o dinheiro da bancada federal e do empréstimo que aprovamos para o governo? Onde utilizaram? Isso que queremos saber. O que os municípios receberam? O dinheiro é para ser gasto com a Covid-19. Queremos celeridade na entrega das ações para combater essa doença. Estamos enfrentando algo muito grave. Aqui em Cruzeiro do Sul o hospital está sobrecarregado, pois atende pessoas de vários municípios vizinhos”, alegou.

Fonte: Agência ALEAC