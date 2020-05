Rocha e Mazinho entregam nova UBS no bairro Bom Sucesso em Sena Madureira

As emendas parlamentares individuais do atual vice-governador do Estado do Acre, Major Rocha (PSDB) de quando este era deputado federal, ainda continuam levando melhorias e dignidade aos municípios acreanos.

A prefeitura de Sena Madureira entregou na manhã desta terça-feira, 26, por meio da secretaria municipal de saúde, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Florentino e Floriano Moreno da Silva, que antes funcionava na Rua José Felix, e agora está na estrada do Florentino, no bairro Bom Sucesso. A nova unidade conta com uma estrutura revitalizada e ampliada para atender melhor os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), dentro do novo padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde no governo do presidente Jair Bolsonaro.

A solenidade de entrega contou com a presença do vice-governador Major Rocha (PSDB), do prefeito Mazinho Serafim (MDB), do vice-prefeito e secretário de saúde Gilberto Lira e representantes da UBS, que tomaram toda a precaução de distanciamento e proteção com máscaras e evitando aglomerações para evitar o contágio da covid-19.

A construção do novo posto foi feita através de emenda parlamentar no valor de R$ 726 mil destinados pelo então deputado federal e hoje vice-governador Major Rocha (PSDB), que compareceu na entrega junto com a deputada federal Mara Rocha (PSDB). A UBS Florentino e Floriano conta com 12 novas salas de atendimentos de enfermagem, médico, odontológicos, sala de medicação, vacina, sala dos ACS, banheiros, copa, distribuição de medicamentos e uma recepção totalmente ampla e climatizada para atender a população dos bairros Bom Sucesso e Florentino. Além de uma garagem para estacionamento e entrada de veículos.

Para o vice-prefeito e secretário de saúde Gilberto Lira, a nova unidade trará inúmeros benefícios para a comunidade, proporcionando conforto e aconchego á quem procura os serviços de saúde. “Só temos a agradecer ao prefeito Mazinho Serafim, ao ex-secretário Daniel Herculano que iniciou os trabalhos para a construção e o nosso vice-governador Major Rocha, pelo empenho ao destinar os recursos. Nesse momento de pandemia, precisamos oferecer as melhores condições de atendimentos para a nossa população”, disse Gilberto.

Mazinho Serafim destaca que o momento é de mais uma conquista de sua gestão e agradeceu aos envolvidos nessa obra de grande sucesso. Segundo o chefe do executivo municipal, “o posto de saúde é de excelência e vai atender a esses dois grandes bairros da cidade, ficando mais perto da população, dos idosos, crianças, gestantes enfim todos os que procuram os atendimentos de saúde pública. Só temos a agradecer ao nosso vice-governador Major Rocha que sempre nos recebeu em Brasília e se colocou à disposição de Sena Madureira para ajudar no que for necessário”, disse Mazinho em agradecimento a Major Rocha.

A deputada federal Mara Rocha, também esteve presente e disse está muito feliz ao participar de um ato como tal. A parlamentar reiterou seu mandato “à disposição de Sena Madureira para ajudar na área da saúde, principalmente em um momento de crise como este”. Ela também parabenizou o prefeito Mazinho e toda a sua equipe por ter concluído a obra de suma importância para o povo de Sena Madureira.

Já Major Rocha disse que o momento é de felicidade por ver o compromisso que foi feito com a comunidade do Florentino e do Bom Sucesso, implantando uma nova unidade de saúde totalmente moderna e ampliada. “Uma unidade bem feita que vai poder atender de forma digna as pessoas que necessitam de atendimento. Agradeço o convite do prefeito Mazinho e parabenizo por esta obra junto com a sua equipe. Nós do governo do estado estamos aqui pra ajudar Sena Madureira no que for necessário, nesse momento de pandemia. Esse é o nosso compromisso junto ao governador Gladson Cameli em levar estrutura para todos os municípios do Acre”, disse Rocha.

Durante a solenidade, houve duas homenagens, uma ao ex-secretário de saúde e hoje representante da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) Daniel Herculano, em reconhecimento ao trabalho realizado na secretaria de saúde. E também ao vice-governador Major Rocha, pelos recursos destinados para a construção da nova unidade. Os netos e familiares do senhor Florentino e Floriano estiveram presentes e agradecerem a gestão municipal pelas homenagens prestadas aos dois irmãos.

Conheça um pouco da história dos homenageados.

Florentino Moreno Da Silva nasceu em 04 de dezembro de 1917, no município de Sena Madureira, onde viveu com seus pais Amâncio Moreno da Silva e dona Francisca Caldas da Silva, ambos desbravadores do recente território que aqui se desenvolvia. Florentino Foi seringueiro, soldado da borracha, criador de gado e agricultor, como pioneiro do bairro Florentino, constitui família, teve 9 filhos. Como apoiador do esporte, foi um dos fundadores do tradicional campo do Florentino, deixando seu marco como grande líder comunitário, vindo a falecer no dia 19 de setembro de 1992, aos 75 anos de idade.

Floriano Moreno da Silva nasceu no dia 3 de novembro de 1920, no município de Sena Madureira, filho também do senhor Amâncio Moreno da Silva e de dona Francisca Caldas da Silva e irmão do senhor Florentino, que por sua vez trilhou quase os mesmos caminhos do irmão mais novo. Criou-se pelas dependências do Bairro Florentino, foi seringueiro, soldado da borracha nos seringais São Sebastião, Iracema e Arrendatário do Seringal Arês, teve 15 filhos, o senhor Floriano faleceu no dia 05 de março de 2006 aos 86 anos.