5 agências Caixa abrem no estado neste sábado para pagamento do auxílio emergencial

Hoje cinco agências da Caixa Econômica Federal vão abrir ao público para pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras), pago pelo governo para mitigar os impactos da crise econômica em parte da população brasileira. As agências estarão abertas entre 8h e 12h. Serão atendidas as pessoas que fazem aniversário em maio, junho e julho.

Em entrevista online ontem (22), a vice-presidente de Governo, Tatiana Thomé, afirmou que não há necessidade de “madrugar na fila” antes do banco abrir. Segundo ela, a Caixa elaborou logística de atendimento para evitar aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus.

O governo continua liberando aos poucos o pagamento da segunda parcela do auxílio, considerando o mês de nascimento do beneficiário. Quem não conseguir ir ao banco no dia correspondente ao mês de aniversário, poderá ir em algum dia posterior. No caso do pagamento do Bolsa Família, no entanto, o calendário está dividido conforme as datas habituais de pagamento para quem integra o programa.

No último sábado (16), a Caixa creditou R$ 246 milhões para 405.163 pessoas ainda da primeira parcela. Entre o dia 19 e 29 deste mês, a Caixa credita a primeira parcela para mais 8,3 milhões de beneficiários. Serão disponibilizados R$ 5,3 bilhões nas contas indicadas no momento da inscrição.

As agências que irão abrir hoje no estado são:

AC BRASILÉIA RAIMUNDO CHAAR 69932 000 3416 AV. RUI LINO, 814

AC CRUZEIRO DO SUL CENTRO 69980 000 803, AC AV RODRIGUES ALVES, 97

AC RIO BRANCO BOSQUE 69900 715 2278 AQUIRI, AC AV NAÇÕES UNIDAS, 538

AC RIO BRANCO CENTRO 69900 076 534 RIO BRANCO, AC AV BRASIL, 475

AC RIO BRANCO ESTAÇÃO EXPERIMENTAL 69918 172 3320 AC AV NACOES UNIDAS, 2908