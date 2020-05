Mara Rocha pede ao presidente da CEF para que outras instituições bancarias realizem pagamento do auxílio emergencial

Para ajudar na distribuição do Auxílio e Emergencial a milhares de brasileiros nesse momento de pandemia, a deputada federal Mara Rocha( PSDB-AC) , solicitou hoje ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, que outras instituições bancárias e cooperativas de crédito possam ser habilitadas para efetuar o pagamento do Auxilio Emergencial.

A parlamentar justificou que, na maioria dos municípios do Acre e outros municípios do Brasil, não possuem agência da Caixa Econômica Federal, o que dificulta o acesso das pessoas ao benefício. ” Esse é o grande obstáculo encontrado em todo interior. Essa situação exige que os contemplados pelo Auxílio Emergencial tenham que se deslocar para outros centros o que, o que fere a necessidade de isolamento social exigida nessa pandemia, e cria dificuldades para cidadãos que já se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e se veem obrigados a arcar com o custo de deslocamento. A entrada de outras agencias bancarias das Cooperativas de Crédito, que possuem grande capilaridade em centenas de pequenos municípios brasileiros, certamente agilizará o processo, fazendo com que o recurso chegue de forma rápidas as pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou Mara.