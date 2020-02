AC, AM e RO seguem fortalecendo setor produtivo na região de fronteira

O Governo de Rondônia assinou um termo de Cooperação Técnica para integrar ações de fortalecimento entre os estados do Amazonas e Acre. O protocolo de intenções foi assinado na última semana (20) pelo vice-governador, José Jodan, durante a inauguração de uma frigorífico na cidade de Humaitá-AM.

O Protocolo de Intenções de iniciativa do Governo do Estado do Amazonas, firmado com o estado do Acre, tem como objetivo realizar ações integradas voltadas ao desenvolvimento das cadeias produtivas prioritárias do agronegócio, alinhados aos programas de governo dos Estados signatários. O termo assinado tem por finalidade a inclusão do estado de Rondônia nas ações que serão desenvolvidas em conjunto com os Estados já participantes.

De acordo com o secretário da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, que também esteve presente no evento acompanhando o vice-governador, os governos do Amazonas, Acre e Rondônia estão trabalhando juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para a criação do projeto de Desenvolvimento Agropecuário intitulada Amacro, uma união dos estados com o governo federal que visa o desenvolvimento da produção sustentável nas regiões que compõem os três estados. A macrorregião compreenderá o sul amazonense, leste acriano e noroeste rondoniense.

“Esse termo de cooperação técnica dará a oportunidade para a Emater-RO poder atender os produtores do município de Canutama, no Amazonas, que é próximo ao município de Porto Velho, com assistência técnica, elaboração de projeto e acesso ao crédito, onde a área governamental do Amazonas tem dificuldade de atender. Essa união é uma reivindicação antiga dos produtores dessa região”, explicou Padovani.

Durante a inauguração do Frigorífico, o vice-governador José Jodan agradeceu ao convite do governador do Amazonas, Wilson Lima, em nome do governador coronel Marcos Rocha, e disse que o estado de Rondônia é parceiro dos grandes empreendimentos.

O frigorífico inaugurado já possui o certificado do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), gerido pela Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), por meio por intermédio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf). O novo empreendimento ajudará na geração de emprego e renda de Humaitá. O objetivo do novo frigorífico é abater 350 cabeças de gado por dia.

Secom/RO