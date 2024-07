Palestras no Senac alertam sobre hepatites virais no setor de beleza

O Senac Bosque foi palco,no começo de julho, de palestras voltadas à conscientização e prevenção das hepatites virais. Os eventos, realizados em parceria com o Sindicato dos Empregados em Institutos de Beleza e Cabeleireiros (Sindbeleza) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), contaram com a presença de alunos e profissionais do segmento de beleza.

As palestras foram conduzidas pelo biomédico e coordenador da área técnica municipal de hepatites virais, Vandson Arantes, que alertou sobre a gravidade do problema de saúde pública no Brasil e no mundo.

A presidente do Sindbeleza, Simone Felix, ressaltou a importância da iniciativa conjunta com Senac e Semsa para disseminar informações cruciais à população. “As pessoas não têm noção da grandeza que essa palestra, ela é de prevenção, é de cuidados pessoais, é de cuidado da sociedade, porque essa é uma doença silenciosa. O cuidado, é no alicate, no teu esmalte, na tua toalha”, enfatizou.

O biomédico e palestrante no evento Vandson Arantes, destacou a importância de encontros informativos para abordar as hepatites virais e outras infecções transmitidas semelhantemente, especialmente em ambientes como salões de beleza, barbearias e estúdios de tatuagem. “Não conseguimos trabalhar a prevenção sem antes trabalhar a informação. As hepatites virais, elas são problemas para a saúde pública, não somente local, mas a nível mundial”.

O mês de julho é marcado pela campanha de conscientização sobre as hepatites virais, conhecida como Julho Amarelo. Realizada no Brasil durante todo o mês, a iniciativa visa alertar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento dessas doenças que afetam o fígado.