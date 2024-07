Instituto Chico Mendes confirma concurso com 180 vagas e cria comissão de acompanhamento

Na última semana, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a autorização para a realização do concurso público destinado ao preenchimento de 180 cargos efetivos, conforme Portaria MGI nº 4.591/2024. Serão oferecidas 120 vagas para Analista Administrativo e 60 vagas para Analista Ambiental. A seleção visa atender parte da demanda do órgão ainda em 2024, um adiantamento das vagas solicitadas.

Para garantir a eficiência e a transparência do processo, foi criada nesta segunda-feira (8) a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público, que irá propor a distribuição interna das vagas, acompanhar a seleção e contratação da instituição organizadora do concurso, participar da elaboração do edital de abertura e atuar como facilitadora em todas as etapas do certame. O prazo para conclusão dos trabalhos da comissão é de seis meses.

Atualmente, a força de trabalho efetiva do ICMBio é composta por 1.513 servidores efetivos, distribuídos da seguinte forma: 1.017 Analistas Ambientais (67%), 22 Analistas Administrativos (1,5%), 229 Técnicos Ambientais (15%), 216 Técnicos Administrativos (14%) e 29 Auxiliares Administrativos (2 %) * .

A distribuição das novas vagas autorizadas foi planejada para suprir tanto as necessidades das atividades finalísticas quanto das administrativas, sendo que estas últimas estão altamente prejudicadas devido ao número insuficiente de servidores que, atualmente, trabalham nas atividades administrativas de planejamento, organização, controle e logística relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do ICMBio .

Além disso, o Instituto mantém esforços contínuos para garantir a autorização futura do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para o preenchimento de todos os cargos vagos existentes. As provas do concurso serão aplicadas em todos os estados, independentemente das vagas disponíveis, garantindo ampla participação de candidatos de todo o país.

A criação da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público é um passo crucial para assegurar que o processo seletivo seja conduzido com integridade, transparência e eficiência, atendendo às necessidades do ICMBio e contribuindo para a conservação da biodiversidade no Brasil.