Passeio guiado de bicicleta: Parque Nacional do Iguaçu tem novo atrativo

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (PR) tem um novo atrativo para os visitantes desde o dia 6 de julho: o passeio guiado de bicicleta pelo Caminho do Poço Preto – Bike Poço Preto. Localizado nas proximidades das Cataratas do Iguaçu, o trajeto de nove quilômetros oferece uma imersão completa na biodiversidade da Mata Atlântica.

Guiado por um condutor especializado, os passeios partem diariamente em três horários distintos: 9h20, 11h20 e 13h20. Durante o percurso, os visitantes têm diversas paradas estratégicas para aprender sobre a importância ambiental do parque e suas peculiaridades.

Ao final do percurso, os visitantes chegam às margens do Rio Iguaçu, pouco antes das águas formarem as icônicas Cataratas do Iguaçu, podendo mensurar a magnitude e força do fluxo d’água. Os visitantes podem optar por retornar pedalando ou utilizando o transporte de apoio do parque; ao todo, o percurso ida e volta totaliza 18km.

O Parque Nacional do Iguaçu, consolidado como referência na conservação da natureza e no turismo sustentável no mundo, é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e tem a gestão da visitação turística da concessionária Urbia Cataratas.

Ingressos

A visita guiada de bicicleta Bike Poço Preto pode ser adquirida no site oficial Cataratas do Iguaçu ou diretamente no Centro de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu, bem como na entrada do Caminho do Poço Preto, conforme a disponibilidade de vagas. Moradores das 14 cidades vizinhas do Parque Nacional do Iguaçu possuem 20% de desconto.