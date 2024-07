Operação Cerco, da PF, combate faccionados em cidades do Vale do Juruá

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e GEFRON, realizou nesta terça-feira, 9/7, a Operação Cerco, com a finalidade de combater facção criminosa com ramificação no Acre.

Foram cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão na cidade de Mâncio Lima/AC, expedidos pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Tribunal de Justiça do Acre. A investigação é fruto de elementos de prova obtidos em investigação pretérita da Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul/AC.

Os investigados poderão responder pelo crime de integrar organização criminosa, além de quaisquer delitos correlatos porventura identificados, como tráfico de drogas e posse irregular de armas.