Há vagas para mulheres nos cursos de masseira e costureira em Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul

O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e do programa do governo federal Mulheres Mil, oferece 26 vagas para o curso de masseira (preparadoras de massas de salgados, pães e bolos) e sete vagas para o curso de costureira de máquina reta e overloque, para os municípios de Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul. As inscrições são presenciais e estão abertas até sexta-feira, 12.

O curso de masseira dispõe de vagas para Plácido de Castro e região. As inscrições estão sendo realizadas no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) João de Deus.

Elizete Maia é a coordenadora da unidade do Ieptec que atende a população do Baixo Acre e convida as mulheres da região a comparecerem ao Cept: “Convidamos todas as mulheres com 16 anos ou mais e o ensino fundamental incompleto a se inscreverem no curso”.

Cept João de Deus fica localizado na Rodovia AC-40, km 3, Plácido de Castro, e funciona no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. Foto: Ascom Ieptec

No Cept João de Deus, as aulas estão previstas para se iniciar dia 29 de julho, com encontros presenciais de segunda a quinta-feira, das 18h às 21h.

Quanto ao curso para formação de costureiras, as vagas são para Cruzeiro do Sul e região. As aulas se iniciam nesta segunda-feira, 8, mas ainda há vagas remanescentes para as mulheres do Juruá. A coordenadora do Centro de Formação e Tecnologia da Floresta (Ceflora), Raylene Cameli, ressalta a importância da formação: “É uma ótima oportunidade para a mulher que quer se profissionalizar e entrar em um mercado de trabalho promissor, bastando comparecer ao Ceflora, fazer sua matrícula e iniciar de imediato o curso”.

O Ceflora fica localizado na Avenida Leopoldo Bulhões, 94 – 222, bairro São José, Cruzeiro do Sul, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h às 21h.

Para fazer a inscrição em um dos cursos, as candidatas precisam ter a partir de 16 anos e o ensino fundamental incompleto. Documentação exigida: foto 3×4, carteira de identidade, CPF, comprovantes de endereço, de escolaridade e de dados bancários. Além disso, é necessário possuir cadastro do credor junto na Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).