Zezinho Barbary comemora a liberação de R$1,6 milhão para instituições sociais no Juruá

O deputado Zezinho Barbary (PP) comemorou nesta segunda-feira, 8, a liberação de R$ 1.675.000,00 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil reais) para entidades sociais que atendem a região do Juruá. Os recursos são provenientes de emendas impositivas do parlamentar ao orçamento de 2024, por meio de transferência especial através do Ministério da Fazenda.

O pagamento do valor foi transferido à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul para implementar ações de melhorias na estrutura, conforme as necessidades prioritárias de cada instituições beneficiadas.

No município de Cruzeiro do Sul, foram contempladas as seguintes instituições: Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Autismo (Apaa), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Lar dos Vicentinos, Missão Família, Cáritas Paroquial, Educandário, Fazenda Esperança Casa Maria Madalena, Casa Reviver, Associação Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos (Apadeq), Paróquia São Sebastião, e Centro Educativo Adilis Nogueira Maciel (Ceanon); e ainda: Fazenda Esperança em Mâncio Lima; e Igreja Imaculada Conceição em Porto Walter.

Ao anunciar o pagamento desses recursos, Barbary salientou a importância dessa parceria para oferecer melhores condições de atendimento às instituições assistências que prestam esse trabalho de excelência em acolhimento de idosos, formação de crianças e jovens, recuperação e ressocialização de dependentes químicos, além, de apoio a pessoas com deficiência e de transtorno do espectro autista.

“Tenho grande admiração pelo trabalho e dedicação dos Coordenadores desses projetos de relevante importância para as pessoas apoiadas e acolhidas. O meu reconhecimento está em fazer chegar a essas instituições, por meio do nosso mandato, as políticas públicas de suporte para transformar a vida das pessoas”, enfatizou.