Ieptec prorroga inscrições no processo seletivo para profissionais docentes da EJA até esta terça, 9/7

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) prorrogou as inscrições no processo seletivo para formação de cadastro reserva de profissionais bolsistas docentes mensalistas que vão atuar na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os candidatos terão até terça-feira, 9, para realizar a inscrição.Os selecionados preencherão as vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo que disponibiliza vagas para níveis médio técnico e superior completos. Os profissionais vão mediar cursos de Qualificação Profissional Articulada a EJA em escolas de educação básica que ofertam a modalidade de ensino e que estão vinculadas ao Ieptec.

Há vagas para os municípios de Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Senador Guiomard, Tarauacá e Sena Madureira.

A carga horária semanal será de 25h com atendimento prioritário às turmas do período noturno. Quanto às áreas de atuação, são elas: assistente administrativo, salgadeiro, operador de supermercado, operador de caixa, frentista, confeiteiro, operador de computadores, auxiliar de arquivo, almoxarife e assistente de contabilidade, esse último com vagas somente para Sena Madureira. Todos os cargos exigem experiência profissional.

A coordenadora-geral do Projeto EJA com ações executadas por meio do Ieptec, Meiry Silva, explica quanto à necessidade de prorrogação do edital: “Acrescentamos mais um município ao edital, que é Sena Madureira, e também mais um perfil profissional, que é o de assistente de contabilidade. Convidamos não só os profissionais com esse perfil, mas todos os que estão dentro dos perfis que constam no edital e que perderam o prazo inicial a realizarem a inscrição para formação de banco de cadastro reserva de profissionais do Ieptec”.

Os valores das bolsas variam de acordo com o nível de titulação/escolaridade do candidato, podendo ser entre R$ 1.700 a R$ 2.400.

As inscrições estão abertas até as 23h59 da terça-feira, 9, sendo realizadas exclusivamente no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. No portal, o candidato tem acesso ao edital, aos links com os formulários de inscrição por município, e ao modelo de currículo oficial de preenchimento obrigatório, devendo ser anexado no ato da inscrição, junto aos demais documentos exigidos.

Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para processoseletivo.ieptec@gmail.com.