Nomes consagrados estarão no Acre no 2o Fórum de Bioeconomia da Amazônia em agosto

O Fórum de Bioeconomia da Amazônia, realizado pelo governo do Acre e Sebrae, por meio da Fundação de Tecnologia (Funtac), já tem data prevista para a sua segunda edição. Após o grande sucesso em seu lançamento, o evento deve ser realizado nos dias 22, 23 e 24 de agosto, no auditório do Sebrae/AC, em Rio Branco.

Com o tema “Consolidando os ativos bioeconomicos e atuando junto à agricultura familiar para o mercado global”, a iniciativa retorna para aprofundar as discussões e colaborações que buscam promover o desenvolvimento sustentável, econômico, social e tecnológico da região, por meio do modelo de produção.

Este ano, além de uma gama diversificada de participantes como empreendedores, empresas de bioeconomia, representantes de governos, universitários e pesquisadores, comunidades indígenas e organizações da sociedade civil, o encontro conta com parcerias importantes, como a Vivi Foundation, companhia tecnológica dos Estados Unidos, do arquiteto e criador das Casas Flutuantes, João Castro, e do presidente da Motorque e Toppinox, Helton Mendes.

O fórum também terá participação de palestrantes renomados como Ângela Hirata, que ampliou e otimizou produtos do mercado de sandálias Havaianas em mais de 115 países; José Luiz de Paula Júnior, criador do Cenoura&Bronze e desenvolvedor de marketing de embalagens de grandes empresas como a Natura; além de representantes do Instituto do Meio Ambiente (Imac) e das secretarias de Meio Ambiente (Sema) e de Planejamento (Seplan).

“É importante salientar que o fórum reunirá produtores de todo o estado para a apresentação dos seus produtos para a Vivi Foundation, que conhecerá todos os bioativos para investimento no Acre. Outra grande novidade é que o evento será transmitido por uma televisão americana em português, com tradução simultânea, com o Acre sendo visto por todo o mundo. A emissora BTV da Flórida alcança mais de dez milhões de telespectadores”, destaca a diretora da Funtac e coordenadora do projeto, Mirla Miranda.

Para o diretor técnico do Sebrae Acre, Kleber Campos, a realização busca fortalecer e fomentar os negócios da Amazônia, com estratégias e habilidades necessárias que serão discutidas na ocasião. “Esta iniciativa visa justamente discutir as alternativas, entender como nossos ativos podem ser inseridos no mercado, para, a partir daí, ter uma proposição de transformação desses produtos em negócios”, diz.