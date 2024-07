Vira-lata caramelo ‘rouba a cena’ em jornal, pede carinho e morde fios da transmissão; veja

Um vira-lata caramelo ‘roubou a cena’ em uma transmissão ao vivo do Bom Dia Pernambuco, da TV Globo, nesta sexta-feira, 5. O cachorro surpreendeu o repórter João Neto ao longo da gravação, pediu carinho e, até mesmo, mordeu os fios dos equipamentos.

A matéria se passa na Academia da Cidade do Parque da Macaxeira, na Zona Norte do Recife. Em um primeiro momento, por volta de 6h da manhã, o cachorro ‘invade’ a gravação pulando no jornalista em busca de carinho.

Alguns minutos depois, quando João Neto entrava prestes a entrar na área da academia ao ar livre, o cachorrinho retorna ao jornal. “O caramelo tá pegando o fio aqui, meu Jesus”, fala o repórter, na transmissão.

“Se comporta caramelo, rapaz”, continua o jornalista, rindo da situação. Depois, quando foi tirar o fio da boca do cachorro, o animal partiu para a brincadeira.

Enquanto o jornalista dava sequência à matéria, o ‘caramelinho’ entrou no parque em meio aos equipamentos. “Caramelo não quer deixar ninguém fazer exercício. […]. Segura esse caramelo que ele tá virado hoje, sexta-feira”, finalizou o jornalista, em tom de brincadeira.

Veja o momento, na íntegra:

🚨VEJA: Doguinho caramelo invade reportagem ao vivo, ‘pede’ carinho para repórter e vídeo viraliza. pic.twitter.com/TH7dlqRFEW — CHOQUEI (@choquei) July 5, 2024