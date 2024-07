Vira-lata caramelo invade shopping, faz bagunça e diverte web; assista

A alegria de um cachorrinho vira-lata caramelo ao fazer uma grande bagunça viralizou nas redes sociais, atingindo 403 mil curtidas. “Pessoas de sorte… saem de casa e do nada ganham esse espetáculo de inocência, espontaneidade e felicidade”, “Já imaginou que é um cachorrinho de rua e literalmente encontrou esse “oásis” para tirar o calor” e “Merecia ser o centro das atenções”, declararam.

Um cachorrinho vira-lata caramelo provou que os caramelos realmente estão em todos os lugares ao surgir invadindo um shopping e aprontando a maior bagunça.

No vídeo compartilhado no Instagram, o cãozinho aparece correndo de um lado para o outro em uma fonte repleta de água dentro do estabelecimento comercial.

A alegria do cachorro ao fazer a bagunça divertiu os internautas e viralizou nas redes sociais, atingindo 403 mil curtidas. “Pessoas de sorte… saem de casa e, do nada, ganham esse espetáculo de inocência, espontaneidade e felicidade”, “Já imaginou que é um cachorrinho de rua e literalmente encontrou esse ‘oásis’ para tirar o calor”, e “Merecia ser o centro das atenções”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS