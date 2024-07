VÍDEO: Mais uma vez, Zezé Di Camargo perde a voz com 20 minutos de show e preocupa público

Nesta sexta-feira (5), circula nas redes sociais um vídeo que mostra um momento delicado vivido pelo cantor sertanejo Zezé Di Camargo durante um show no São João de Valente, na Bahia. Durante sua apresentação, o artista enfrentou dificuldades vocais evidentes, ficando visivelmente rouco durante uma das canções, o que gerou preocupação entre o público presente e os internautas que acompanhavam o evento. As informações são do portal Metrópoles.

Não é a primeira vez que Zezé Di Camargo enfrenta problemas na voz durante suas apresentações. Vídeos do cantor lutando para manter a voz durante os shows circulam há algum tempo. No entanto, a assessoria do cantor sempre negou que houvesse algo errado. Nas redes sociais, os fãs estão divididos sobre a decisão do artista de continuar se apresentando.

“Quantos anos da vida dele forçando as cordas vocais!”, escreveu um internauta. “Já pode aposentar, ele foi uma das melhores voz sertanejo mais já deu agora a aproveitar a vida de boa”, disparou uma seguidora. “Meu Deus… ele precisa parar de cantar, urgente! Infelizmente a voz não é mais a mesma, mas deixou um grande legado. Deveria parar para ser lembrado em glória.”, disse outro fã.