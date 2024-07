Deputada vê urgência em política de valorização da Polícia Civil do Acre

Em suas palavras durante a sessão solene em homenagem à Polícia Civil do Estado do Acre, a deputada Michel Melo (PDT) destacou a importância vital dos policiais civis e reiterou o compromisso com a valorização e o cuidado com esses profissionais essenciais. Em um discurso breve, a parlamentar enfatizou a necessidade de transformar palavras em ações concretas e benefícios para a categoria.

“Que as palavras se tornem de fato atitude no cuidado dos nossos policiais civis,” declarou Melo, dirigindo-se aos presentes na sessão. Ele expressou seu desejo de ver os agentes não apenas reconhecidos, mas verdadeiramente valorizados pelo Estado. “Vocês são a polícia que está no contato diário com nossa população, proporcionando segurança e acolhimento,” ressaltou, destacando o papel crucial dos policiais civis na comunidade.

A deputada também mencionou uma lei de sua autoria, sancionada pelo governador, que estabelece um programa prioritário para o cuidado da saúde mental dos servidores da segurança, saúde e educação. “É fundamental proporcionar assistência psiquiátrica, psicológica e mental adequada para aqueles que estão na linha de frente, enfrentando desafios diários,” afirmou Melo. Ele concluiu reafirmando seu compromisso com a máxima “gente cuidando de gente,” destacando a importância de cuidar dos profissionais que cuidam da sociedade.

Ao encerrar suas palavras, Melo desejou que os policiais civis recuperassem sua força e se sentissem valorizados, incentivando o Estado a reconhecer e apoiar plenamente a Polícia Civil do Acre.