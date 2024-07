Jogadores do Corinthians se envolvem em confusão na madrugada; veja vídeos

Na madrugada desta quarta-feira (3), dois jogadores do Corinthians se envolveram em uma confusão que teve até mesmo a presença da polícia. Pedro Henrique, atacante, e Carlos Miguel, negociado com o Nottingham Forest, foram os pivôs do caso que aconteceu em Arujá, em São Paulo.

De acordo com imagens das câmeras de segurança do local, obtidas pela CNN Brasil, é possível observar um veículo dando ré em uma rua e batendo no portão de uma residência. Quem estava na condução do veículo era Pedro Henrique, de acordo com o delegado Jaime Pimentel, que concedeu entrevista ao Brasil Urgente, da Band.

Nas imagens, é possível ver que Pedro Henrique mostra dificuldades para adentrar no veículo e anda de forma cambaleante na rua. Após a chegada da Polícia Militar ao local, o residente e Maurício Júnior da Hora, representante de Pedro Henrique, foram levados à delegacia.

A CNN ainda teve acesso ao Boletim de Ocorrência, elaborado às 5h47 da manhã desta quarta-feira. Nele, Adrien Gaston Boudeville, morador da residência atingida, diz que “escutou um veículo em alta velocidade andando de marcha ré e escutei o barulho desse veículo que veio abarruar meu portão”. Além disso, o residente alegou que o motorista estava “totalmente embriagado”, pedindo para aguardar a chegada de “amigos que eram do time do Corinthians“, que chegaram e “se alteraram, proferindo palavras de baixo calão e ameaças”.

Maurício, representante de Pedro Henrique, alegou no B.O que o “proprietário da casa estava muito alterado, e dizia ser lutador de artes marciais”, e que por conta disso solicitou a saída de seu cliente do local. Além disso, ainda relatou que Adrien Gaston Boudeville solicitou cerca de R$ 10 mil pelo “pequeno dano causado” após o acidente,.

Em meio a polêmica, o Timão volta a entrar em campo nesta quinta-feira (04). Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Vitória, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fonte: CNN