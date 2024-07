Guarda-costas! Vira-lata caramelo protege tutor bêbado; assista o vídeo

Um cachorrinho, vira-lata caramelo, provou que o cão realmente é o melhor amigo do homem, ao proteger o seu tutor que desmaiou devido ao excesso do consumo de álcool.

Em um vídeo, compartilhado pela página do Instagram “Goiânia Lugares”, o cãozinho apareceu sentado na barriga do tutor, que estava caído e dormindo na rua, enquanto latia para qualquer pessoa que tentava se aproximar do homem.

“Sem dúvidas o melhor amigo do homem”, dizia a legenda da publicação adorável.

Nos comentários, internautas se divertiram com a cena inusitada. “Dog: descansa aí Creitin, o pai tá na contenção”, “Eu falo que eles são amigos para o que der e vier”, “O cachorrinho é o segundo melhor amigo, o primeiro e jesus” e “Por isso que eu prefiro os animais”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS