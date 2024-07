Motociclista invade rodovia na contramão em alta velocidade em fuga; veja o vídeo

O homem tentava fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Brasília. A perseguição aconteceu no dia 26 de junho. No vídeo, o motociclista invade a rodovia DF-060 na contramão várias vezes, trocando de pista em alta velocidade. O homem só para quando bate em um veículo e cai da moto. Ele quebrou duas costelas e depois do atendimento médico foi preso em flagrante. Segundo a PRF, o motociclista estava com a habilitação e o licenciamento vencidos, além de ter R$ 8 mil em multas.

Reprodução/ prf_df/ Instagram