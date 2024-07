Vídeo: GCMs prendem suspeito durante treino após ouvirem “pega ladrão”

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Santos, no litoral de São Paulo, prendeu um homem de 25 anos em flagrante na manhã desta segunda-feira (1º/7) pelo roubo de um celular.

O suspeito foi detido na Rua Luiza Macuco, no bairro Vila Nova, após ser perseguido por agentes das Rondas Ostensivas Municipais (Romu) e do patrulhamento com motos (Rotam) que realizavam um treinamento físico na região.

Os policiais foram informados pela vítima sobre o crime com gritos de “pega ladrão” enquanto corriam pela Avenida Conselheiro Nébias, próximo a uma base da corporação que foi inaugurada há três meses.

De acordo com a Prefeitura de Santos, a equipe se deparou com o suspeito fugindo em uma bicicleta e a vítima correndo atrás aos gritos.

Os agentes saíram em perseguição ao suspeito e o capturaram. Com ele, os GCMs encontraram o celular da vítima, que disse que o homem puxou o aparelho da mão enquanto ela o utilizava.

O suspeito foi encaminhado ao 4° DP de Santos, onde acabou preso em flagrante. Já o aparelho celular foi devolvido à vítima.

Veja o vídeo: