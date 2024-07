Ieptec lança processo seletivo para contratação de professores no Acre

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) lança o quarto processo seletivo de 2024 para contratação de profissionais bolsistas docentes mensalistas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) nesta segunda-feira, 1º, e as inscrições se estenderão até sexta-feira, 5.

Os profissionais selecionados vão mediar cursos de Qualificação Profissional Articulada a Educação de Jovens e Adultos em escolas de educação básica que ofertam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) com as quais o Ieptec possui vínculo. Para tanto, o candidato precisa ter disponibilidade de trabalhar em período noturno, conforme a necessidade da instituição.

Unidade central do Ieptec está localizada em Rio Branco. Foto: Ascom Ieptec

Os selecionados formarão banco de cadastro reserva e preencherão vagas que surgirem durante a validade do processo seletivo, que disponibiliza vagas para nível superior completo, nível técnico completo e nível médio completo, a depender da área de atuação (vide Anexo 1 do edital).

Há vagas para os municípios de Acrelândia, Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Manoel Urbano, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá.

Os profissionais selecionados cumprirão carga semanal de 25 horas, atuando nos cursos de assistente administrativo, salgadeiro, operador de supermercado, operador de caixa, frentista, confeiteiro, operador de computadores, auxiliar de arquivo e almoxarife. Todos os cargos exigem experiência profissional.

Quanto aos valores das bolsas, variam de acordo com o nível de titulação e escolaridade do candidato (vide Quadro 1 do edital).

As inscrições estão abertas até às 23h59min da sexta-feira, 5, sendo realizadas exclusivamente no site: processoseletivo.ieptec.ac.gov.br. No portal, o candidato tem acesso ao edital, aos links com os formulários de inscrição por município, e ao modelo de currículo oficial de preenchimento obrigatório, devendo ser anexado no ato da inscrição, com os demais documentos exigidos.

Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar e-mail para processoseletivo.ieptec@gmail.com. Para mais informações, acesse o edital.