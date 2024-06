As palavras de Gladson Cameli no Dia do Conhecimento REDD+ na Noruega reafirmam protagonismo mundial do Acre na proteção ambiental

O Dia do Conhecimento REDD+, promovido pelas Nações Unidas-REDD e pelo Banco Mundial, é um evento que visa promover a troca de conhecimentos e experiências referentes à implementação da política de REDD+.

Durante o evento, que ocorreu nesta quinta-feira, 27, em Oslo, na Noruega, o governador Gladson Cameli fez, com honras, a fala de encerramento do evento.

“Nosso estado é habitado por povos de diversas raças e etnias, verdadeiros heróis que carregam em sua trajetória histórias de lutas em um Brasil que orgulhosamente mantém 85% de suas florestas preservadas”, disse o governador em discurso.

Diversos agentes importantes do clima estavam presentes, como representantes da Organização das Nações Unidas (ONU), PNUD, PNUMA, FAO, do Banco Mundial e ambientalistas de diversos países que participam ativamente no mercado de ativos ambientais.

Cameli voltou a pontuar o pioneirismo e protagonismo do Acre a nível mundial, ao garantir a conservação da biodiversidade e a manutenção de serviços ecossistêmicos com o programa jurisdicional de REDD+, ISA Carbono, do Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais (Sisa).

“A convergência entre ser humano e meio ambiente é importante para fortalecer a sociedade, a natureza, e a economia do nosso estado, uma vez que programas como o REM, financiado pelo Reino Unido e Alemanha, nos permitem ter projetos de agropecuária sustentável, apoio aos povos indígenas, produção familiar e atividades extrativistas legalizadas”, continuou o governante.

O governador pontuou, ainda, a elaboração e implementação do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCDQ-AC) e a assinatura do contrato com o Fundo Amazônia, para coibir queimadas ilegais com o projeto: Rumo ao Desmatamento Zero.

Neste ano de 2024 o estado do Acre reduziu seus alertas de desmatamento e queimadas.

Cameli destacou também a participação do Acre durante a Conferência das Partes (COP) 30, no próximo ano, em Belém.

“Durante a COP 30, que acontecerá no Brasil, o Acre planeja gerar créditos de alta integridade e realizar negociações que reafirmarão a responsabilidade socioambiental e compromisso do nosso governo com novas e concretas ações de cuidado com o meio ambiente”, concluiu.

Acompanharam o governador a secretária de Estado do Meio Ambiente, Julie Messias; o presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Leonardo das Neves Carvalho; e a secretária Extraordinária de Políticas Indígenas, Francisca Arara, todos a convite da ONU.

O que é o REDD+

A sigla significa Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal e o + (Conservação dos estoques de carbono florestal; manejo sustentável; aumento dos estoques de carbono florestal).

O Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) reúne estratégias e instrumentos que beneficiam a sustentabilidade e conservação do meio ambiente, assim como incentivam a manutenção e ampliação da oferta de produtos e serviços ambientais.

O Acre é pioneiro na política de ativos ambientais com o programa REDD+ e conta com uma estratégia de repartição de benefícios que garante que cerca de 70% dos valores captados serão reinvestidos nas próprias comunidades locais, fortalecendo o desenvolvimento sustentável em aldeias indígenas e territórios de produção familiar sustentável, abrangendo também os povos tradicionais e ribeirinhos.

Os outros 30% são aplicados no fortalecimento do Sisa e em instrumentos de REDD+, o que garante a continuidade de políticas públicas efetivas.