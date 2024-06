Papo de vendedor: 5 desculpas furadas que você deve fugir ao comprar carro

O mercado de carros usados caminha de mãos dadas com a mentira. Para quem trabalha com isso chega a ser cansativo lidar diariamente com pessoas que tentam te enganar, até mesmo quando não é necessário. Já percebi que vendedores mentem tanto que as mentiras passam a ser respostas padronizadas para determinadas situações, e eles nem percebem que estão mentindo.

Vale dizer que quando me refiro a um vendedor de carro, não é necessariamente um profissional. Até mesmo pessoas físicas, quando precisam vender o próprio veículo, tendem a mentir, ou no mínimo omitir, coisas negativas do veículo.

São raras as exceções, mas elas existem. Já lidei com vendedores genuinamente preocupados em entregar o carro do mesmo jeito que gostaria de pegar se fosse o comprador. Alguns fizeram até questão de entregar com o tanque cheio, como um brinde para o novo proprietário.

A seguir, listo algumas das situações comuns que enfrento nas avaliações de carros usados e as respostas que geralmente escuto, mas que nem sempre são verdadeiras.

Luz de anomalia acessa: é só apagar com um scanner?

Qualquer carro moderno está recheado de módulos eletrônicos. Até mesmo os mais simples e baratos são equipados com injeção eletrônica, freios ABS, airbags, controles de estabilidade e tração.

Cada um desses componentes possui luzes de advertência no painel, e só devem acender por alguns segundos após a partida do motor. Quando continuam acessas, estão alertando que tem algo de errado, portanto devem ser checadas. Em uma situação como essa, o vendedor sempre argumenta que basta passar um scanner para apagar essa anomalia.

De fato, isso é possível de se fazer, mas não significa que o problema será resolvido. É possível que, depois de um tempo, a luz volte a acender, justamente porque o real problema não foi resolvido.

A quem se deparar com isso, recomendo que verifique em um ambiente de oficina mecânica o que de fato precisa ser feito. Podemos considerar uma variedade enorme de problemas que uma simples luz quer informar – e, dependendo do reparo, o custo pode ser muito alto e inviabilizar a compra do carro.

Pneu com desgaste irregular: é só alinhar?

Quando se olha rapidamente para a banda de rodagem de um pneu, a percepção pode ser positiva de que o mesmo ainda tem bastante borracha para rodar. Porém, o certo é deitar embaixo do carro e observar a banda de rodagem por inteiro.

Não são raras as situações em que o pneu parece bom olhando somente o lado externo, mas está desgastado do lado interno. Esse desgaste irregular, quando em estágio avançado, condena o pneu, que deve ser descartado.

O vendedor quando se depara com isso, rapidamente informa que basta fazer o alinhamento do carro. Mas nem sempre o alinhamento é a solução para isso, pois é preciso analisar com mais atenção, o que aconteceu para esse desgaste irregular.

Uma das hipóteses é desgaste de peças da suspensão, que faz com que o pneu rode com geometria errada. Somente um alinhamento pode resolver o desgaste irregular do pneu no curto prazo, mas o real problema da suspensão, vai continuar lá.

Ar não gela: é só colocar gás?

Ninguém mais quer saber de carros sem ar-condicionado, tanto que não existe mais opções de carros de passeio sem ele. É o tipo de conforto que não dá para abrir mão, mas infelizmente o mercado de usados está cheio de carros com problemas no sistema de ar condicionado.

Já me deparei com muitos casos que o vendedor confirmou que o bom funcionamento do ar-condicionado, mas ao chegar na avaliação, o mesmo não funcionou. Aí vem a desculpa padrão: “é só colocar gás”. Não tem como acreditar nisso, sem antes levar o carro em um profissional da área, para que testes sejam feitos para conseguir o diagnóstico correto.

Por vezes, a falta do gás é ocasionado por um vazamento, ou seja, se colocar gás novo, pode gelar somente por pouco tempo, até vazar tudo novamente. Pior ainda, é quando um componente caro, como o compressor ou o condensador, são condenados pelo profissional.

Nível baixo de água: é só completar?

Com o crescimento dos carros com motores turbos, dois problemas tem sido recorrentes nesses casos: arrefecimento e lubrificação. Ocorre que, esses motores são mais complexos e exigem mais desses sistemas, por isso não é raro se deparar com um motor turbo que está baixando água e/ou óleo.

No caso do arrefecimento, a checagem do nível é feita no reservatório de expansão. Quando trabalha com aditivo e pressão corretos, o nível sempre se mantém entre o mínimo e o máximo. Se estiver abaixo no mínimo, provavelmente tem algo errado, mas o vendedor vai dizer que basta completar com água.

Mais uma vez, o problema pode ser solucionado apenas no curto prazo. É preciso levar o carro em ambiente de oficina, para procurar por um possível vazamento, e resolver o problema do jeito certo.

Era de locadora, mas só a diretoria usou

O mercado de carros usados está recheado de opções que foram de locadoras. Tem modelos que parecem que todos foram vendidos para eles, e para encontrar algum de particular é como procurar uma agulha no palheiro.

Um argumento muito comum de quem está vendendo um carro que foi de locadora é que era da diretoria da empresa, para passar uma ideia de que somente uma única pessoa utilizou, e por ser da diretoria sugere maior cuidado com o carro.

Claro que isso pode ser verdadeiro em alguns poucos casos, mas eu sempre escuto isso, como se fosse regra. Nunca é um veículo de locadora comum, utilizado sem dó, cada dia com um motorista diferente. Francamente, não tem como acreditar nisso.

Como já disse em outras colunas, prefiro evitar carros que foram de locadoras, mas se não for possível, que seja feita uma boa avaliação pré-compra e não se deixe enganar com esse papo de diretoria.