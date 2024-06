Motorista desce segundos antes de ônibus atingir e destruir carro; veja o vídeo

Motorista desce segundos antes de ônibus atingir e destruir carro na Zona Leste de SP. O acidente ocorreu nesta quarta-feira, 26, na Penha; segundo a TV Globo, o homem parou o veículo sobre a caçada para pegar remédios para a esposa em uma UBS.

As imagens mostram quando o homem estaciona e desce do veículo exatos 32 segundos antes do carro ser atingido em cheio e ser prensado contra um poste.

O motorista do ônibus sofreu um mal súbito, de acordo com a emissora; imagens de testemunhas mostram o estado em que o veículo, que estava vazio, ficou.

Reprodução/Câmera de segurança Reprodução/Markus Vinicius VP/Facebook