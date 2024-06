Vídeo: Bandidos mancam após levarem “voadora” em tentativa de assalto

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto em Belo Horizonte (MG). Uma dupla de ladrões fugiu mancando, após tentar roubar uma mulher na manhã dessa terça-feira (15/6).

O caso ocorreu no início da manhã, por volta das 6h15, no bairro Glória. A mulher, de 27 anos, foi abordada pelos bandidos e reagiu. Pelas imagens, é possível ver que um homem, não identificado pela polícia, apareceu e brigou com os criminosos. Ele chegou a dar “voadoras” neles.

Veja:

Ao mesmo tempo, os suspeitos tentaram ligar a moto para fugir, mas acabaram desistindo. Um deles saiu mancando, e o outro, empurrando a motocicleta a pé. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teve escoriações no rosto e no joelho. Pouco tempo depois, por volta das 6h30, os mesmos bandidos foram flagrados tentando assaltar uma segunda mulher, no bairro Conjunto Califórnia I. Assim que foi atacada, ela correu na direção contrária e pediu ajuda. Na sequência, a dupla fugiu. Nas duas tentativas, os criminosos foram embora sem levar nada.