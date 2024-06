PRF apreende quase 33 kg de skunk na BR 364 em Rio Branco, no Acre

a noite desta terça-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 33 kg de maconha do tipo skunk no km 115.0 da BR 364, em Rio Branco, no Acre. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização estática, quando a equipe da PRF deu ordem de parada a um ônibus de transporte coletivo. Na inspeção do compartimento de carga do veículo, foram encontrados dois volumes pesados, compostos por sacos de fibra e revestidos por manta plástica transparente, contendo a substância ilícita.

Ao serem solicitados os documentos relativos à carga, o motorista apresentou o Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE) e a Nota Fiscal (DANFE), que descreviam o conteúdo como ‘produtos perecíveis’. De acordo com esses documentos, a droga tinha como destino a cidade de Goiânia-GO.

Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. Os entorpecentes apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Investigações Criminais (DEIC) para as providências cabíveis.

