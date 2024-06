Edvaldo cobra e líder do governo garante prorrogação de concurso dos bombeiros

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) cobrou nesta quarta-feira, 26, na tribuna da Assembleia Legislativa um acordo verbal que havia sido fechado entre oposição e base para que o governo decretasse a prorrogação do concurso do Corpo de Bombeiros.

“O prazo está encerrando e ninguém fala nada. Portanto, eu quero cobrar esse consenso que havia. Nós estamos em emergência climática e essas pessoas concursadas, essa mão de obra será necessária. É provável que nesta teremos a seca mais severa da nossa história”, frisou o parlamentar da oposição.

Em resposta, o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP) reforçou a Edvaldo que o compromisso está firme e que ele mesmo irá cobrar o secretário para que o decreto prorrogando o certame seja publicado. “Não só os concursados dos bombeiros, mas o da Polícia Civil precisam ser convocadas. Esperamos que o governo melhores as finanças para que isso seja feito e eu mesmo vou cobrar hoje o secretário que se comprometeu com isso”, disse o deputado.