Centro de Rio Branco tem mudanças no trânsito durante o Festival da Macaxeira; confira

Em virtude do 1º Festival da Macaxeira, evento realizado pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com a Acisa e apoio do governo do Estado, do dia 26 a 29 de junho, na Praça da Revolução, a Superintendência Municipal de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), está realizando algumas alterações no trânsito aos arredores do centro.

Desde segunda-feira (24), a rua Rui Barbosa teve seu fluxo interrompido para que fosse possível iniciar a montagem do palco que vai receber atrações locais e nacionais. A partir desta quarta-feira (26), a Avenida Ceará na extensão até o cruzamento com a Rui Brabosa será bloqueada a partir das 18h. Essa logística será mantida até sábado (29), último dia do Festival.

“As pessoas que vêm do Segundo Distrito sentido Centro, vão passar pela Floriano Peixoto, virar na Rui Barbosa e depois seguir no sentido contrário da rua Franco Ribeiro, num trecho modificado, saindo na Avenida Brasil, andar um trecho também modificado até a Avenida Ceará para seguir de novo pela Getúlio Vargas”, explicou o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas.

O ideal é que durante os quatro dias de evento, os condutores evitem as ruas do Centro e busquem alternativas como a Quarta Ponte. Para auxiliar os motoristas, a RBTrans em parceria com o Detran e BPTrans estarão com agentes orientando a população nos trechos interditados.