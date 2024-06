Poesia e valorização da literatura no Concurso Literário Francisco Alves de Freitas, em Tarauacá

Com o objetivo de incentivar a produção literária inédita em língua portuguesa, fomentar a poesia e estimular a criação poética de autores naturais ou domiciliados em Tarauacá, o governo do Acre, por meio da Biblioteca Pública Estadual Professor Ancelmo Marinho Lessa, realiza o primeiro Concurso Literário Francisco Alves de Freitas – 2024.

O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), em parceria com a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e com a Secretaria Municipal de Cultura de Tarauacá, e homenageará o escritor Francisco Alves de Freitas, valorizando o patrimônio literário e encorajando à criação e à publicação de novos escritores.

“O proponente do projeto é o professor e escritor, Fandermiler da Cunha Freitas, que decidiu lançar esse concurso de poesia em memória do pai dele, professor Freitas, falecido durante a pandemia. E nós da biblioteca fizemos a divulgação em vários setores, inclusive na penitenciária feminina de Tarauacá e em vários locais da cidade”, informa Ylka Frota, coordenadora da Biblioteca Pública Estadual Professor Ancelmo Marinho Lessa.

O concurso teve as inscrições abertas em fevereiro na Biblioteca Pública Estadual Prof. Ancelmo Marinho, em Tarauacá. Depois de encerradas inscrições, foram selecionados 30 poemas. No dia 20 de maio, a comissão julgadora do concurso selecionou os 10 poemas finalistas, seguindo os critérios do edital.

No dia 28 de junho, no auditório do Polo da UAB em Tarauacá, será realizada a solenidade de premiação dos finalistas do concurso. No evento, serão conhecidos os poemas premiados (1º, 2° e 3º lugar).

Os poemas finalistas receberão um certificado e um livro do escritor Francisco Alves de Freitas.

O 1° lugar receberá R$ 500,00, um certificado de e um livro do escritor Francisco Alves de Freitas;

O 2° lugar receberá R$ 300,00 reais, um certificado e um livro do escritor Francisco Alves de Freitas;

O 3° lugar receberá R$ 200,00, um certificado e um livro do escritor Francisco Alves de Freitas.