Com arma em punho, youtuber dos EUA participa de operação da PM; veja

O youtuber norte-americano Gen Kimura gravou um vídeo para seu canal em que participa de uma operação da Polícia Militar de São Paulo e circula dentro de uma viatura da corporação com uma arma em punho. Em um trecho da gravação, um policial diz ao youtuber que “mortes de criminosos são comemoradas com charutos e cervejas”.

O vídeo, chamado “Patrulhando FAVELAS com o Batalhão Tático da PM (24 hrs na vida de um Policial)” e postado no dia 3 de junho, já tem mais de 1,5 milhão de visualizações na plataforma.

No início da gravação, Kimura anuncia, em inglês: “Sim, este sou eu em uma perseguição de carro da polícia no ‘país com a maior taxa de homicídios do mundo’.”.

Fonte: Diário de Pernambuco