Avião é flagrado passando por baixo de ponte confira o vídeo

Um avião de pequeno porte foi flagrado realizando manobras perigosas no Rio Tocantins no último fim de semana. Vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando um piloto passando por baixo da ponte Governador José Wilson Siqueira Campos, que liga Palmas a Luzimangues, no Tocantins.

Veja o vídeo:

⏯️Avião é flagrado passando por baixo de ponte em Palmas Registros que viralizaram nas redes sociais mostram avião de pequeno porte passando por baixo de uma ponte em Palmas, no Tocantins Leia: https://t.co/ecvmvJY3vb pic.twitter.com/D4wlM0J8Pb — Metrópoles (@Metropoles) June 25, 2024

O registro da aeronave passando por baixo da ponte foi realizado no último domingo (23/6). Na rede social X, antigo Twitter, um internauta postou outro vídeo que mostra o mesmo avião voando perto das águas do Rio Tocantins dois dias antes de passar por baixo da ponte.

O tenente-coronel da Polícia Militar do Tocantins e piloto de helicópteros Gustavo Bolentini comentou o caso nas redes sociais. Ele disse que foi muita irresponsabilidade do piloto, que podia bater na pilastra da ponte e ocasionar um acidente com muitas mortes.

“Imagine se esse homem toca com a ponta da pá daquele avião e desce com ele rodando em cima dos barcos e morre 20, 30 pessoas?”, questionou.

Na web, o vídeo viralizou e deu o que falar. “GTA em Palmas?”, comentou um morador da região. Outra internauta brincou: “Os pensamentos intrusivos venceram”.

Até o momento, o piloto da aeronave não foi identificado.