Vírus que afeta crianças pequenas segue com alta incidência no Acre

Houve aumento nas internações no centro-sul do Brasil por causa do vírus influenza A, da gripe. Os estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul registraram aumento de síndrome respiratória aguda grave por influenza A, especialmente entre adolescentes, adultos e idosos, de acordo com a Fiocruz

No caso do vírus sincicial respiratório, que afeta especialmente crianças pequenas, houve aumento de casos no Acre, Amazonas e Amapá. Nas outras regiões, o cenário é de estabilidade. O inverno começou na quinta-feira (20) e é comum neste período do ano o aumento da transmissão de vírus respiratórios.

Sobre covid-19, a Fiocruz identifica estabilidade no número de casos mas alguns estados tiveram uma leve oscilação no número de internações de idosos, caso do Ceará. Por isso, é importante se vacinar tanto para gripe quanto para covid-19.