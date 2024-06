VÍDEO: Atacante causa comoção em estádio após choque de cabeça na Eurocopa; veja

A seleção do atacante venceu com gol no último lance da partida | Bnews - Divulgação Reprodução/X (@CazeTVOficial)

A seleção do atacante venceu com gol no último lance da partida | Bnews - Divulgação Reprodução/X (@CazeTVOficial)

Foi emocionante, mas com clima de tensão. A vitória no último minuto da Hungria sobre a Escócia manteve a seleção viva para avançar às oitavas de final da Eurocopa 2024. No entanto, apesar da esperança, outro lance chamou a atenção, já que o atacante Barnabás Varga caiu desacordado.

Em uma dividida com o goleiro Gunn, ele levou a pior e foi levado para fora do campo de maca, aos 23 minutos do segundo tempo. O jogo ficou paralisado por sete minutos e o atleta saiu de campo para fazer exames médicos. Segundo a Federação Húngara, o camisa 19 encontra-se “consciente e estável”.

Assista:

LANCE PESADO. 😳🚑 Numa bola na área, o Varga teve um choque feio com o goleiro e caiu desacordado. Fica a torcida pra que não seja nada grave. Melhoras, jogador! 🙏#EuroNaCazéTV #futebolinternacional pic.twitter.com/pPwoTXr2yK — CazéTV (@CazeTVOficial) June 23, 2024

Com gol aos 54 do segundo tempo, o time húngaro agora está com três pontos no Grupo A, ou seja, na terceira colocação, com Alemanha e Suíça à frente. Vale lembrar que os quatro melhores que terminarem a fase de grupo na terceira colocação avançam para a próxima fase.

Fonte: BNEWS