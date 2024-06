Marcus Alexandre diz que não se afastaria para disputar o governo novamente!

O ex-prefeito Marcus Alexandre, pré-candidato do MDB a prefeito de Rio Branco nas eleições deste ano, declarou que, sendo eleito, não se afastará do cargo para disputar o governo em 2026. “A gente aprende de diversas formas sobre as decisões que tomou. Não há nenhuma hipótese de eu interromper o mandato. Na ocasião (2018) eu estava há seis anos à frente da prefeitura. Porém, agora tenho um compromisso de vida de não interromper o mandato se for eleito”. Segundo ele, o que provavelmente ocorreria, seria uma eventual tentativa de reeleição, mas é muito cedo para falar sobre isso porque ainda tem uma eleição pela frente.

. Que horror, gente!

. O Acre é campeão de feminicídio, estupros de vulneráveis e violência doméstica!

. Isto, sem esquecer a violência e os maus-tratos contra os idosos!

. Tem filho e neto batendo na mãe, no pai e nos avós; abusos psicológicos são como feijão com arroz, o prato do dia.

. Nem na Idade Média, quando se falava em barbárie, havia isso!

. O Acre é do Senhor Jesus!

. Não fica “magoadinho (a)” e nem joga as pragas do Egito por dizer isso não, tá”!

. Era o que se dizia há vinte anos passados!

. Não adianta ir à igreja rezar e orar e fazer tudo errado/ Você quer a frente das coisas olhando de lado/ O céu que te cobre não cobra a luz da manhã…. (Fernando Mendes)

. Em uma roda política no mercado já se apontava os membros da bancada federal que não se reelegerão mais.

. Por lá tem uma velha bola de cristal!

. Ser uma pessoa sensata, prudente, que não anda falando um monte de bobagens e guarda a boca de fazer promessas tolas e vazias não é defeito, é virtude!

. É possível ver essas qualidades na vice-governadora Mailza Assis!

. Quem muito fala dá bom dia ao cavalo!

. A expressão coloquial vem de Minas Gerais que, aliás, parece ser a terra de origem da vice-governadora.

. Para quem não sabe, os políticos mineiros têm essa característica.

. O mineiro Benedito Valadares, conhecido por Governador Valadares, na época da ditadura de Getúlio Vargas, nos anos 30, quando da proximidade do golpe chamado a aderir à conspiração respondeu mineiramente:

– Me incluam fora disso…

. Os prefeitos reclamam que é muito difícil ser prefeito, que é muito sofrimento, mas não querem largar as prefeituras.

. Vá entender um trem desses!

. Anotem:

. Candidatos a vereadores com mais de dois mil votos não serão eleitos; o sistema é proporcional.

. Simples de entender!

. Em seguidas virão os lamentos, explicações e justificativas.

. O homem colocou a culpa na Eva, que a colocou na serpente, por sua vez jogou na conta do capeta… de lá prá cá ninguém mais é responsável por nada.

