Cristiany Sales, da Anac, escreve sobre o impacto da inteligência artificial e do aprendizado de máquina no controle interno

Por Cristiany Sales*

A inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (AM) estão revolucionando diversos setores da indústria, e o controle interno não é exceção. Essas tecnologias têm o potencial de transformar a forma como as empresas gerenciam seus riscos, garantem a conformidade e protegem seus ativos.

Uma das principais vantagens da IA e do AM no controle interno é a automação de tarefas repetitivas e manuais, como análise de dados, monitoramento de transações e geração de relatórios. Isso pode levar a uma redução de custos, um tempo de resposta mais rápido e uma melhor qualidade geral dos controles, e, assim, liberar os profissionais de controle interno para se concentrarem em atividades mais estratégicas, como análise de riscos, investigação de fraudes e desenvolvimento de políticas.

A IA e o AM podem analisar grandes volumes de dados de forma rápida e precisa, o que pode ajudar as empresas a identificar riscos e anomalias com mais eficiência. Isso pode levar a uma detecção mais rápida de fraudes, erros e outras irregularidades.

Além disso, conseguem ser usados para examinar dados históricos e tendências atuais para ajudar as empresas a tomar decisões mais inteligentes sobre seus controles internos. Por exemplo, os modelos de AM podem ser usados para identificar áreas de alto risco que precisam de mais atenção ou para prever potenciais problemas antes que eles ocorram.

E mais, têm potencial para personalizar os controles internos de cada empresa, com base em seus riscos específicos e perfil de negócios. Isso pode ajudar a garantir que os controles internos sejam eficazes e eficientes.

A IA e o AM podem ser usados para monitorar os controles internos em tempo real, o que pode ajudar as empresas a identificar e corrigir problemas rapidamente. Isso pode ajudar a reduzir o risco de perdas financeiras e outros danos à reputação.

Os sistemas de IA e AM conseguem se adaptar a novas ameaças e riscos à medida que surgem, o que ajuda a garantir que os controles internos estejam sempre atualizados. Isso é especialmente importante em um ambiente de negócios em constante mudança.

Embora ofereça diversos benefícios da IA e do AM no controle interno, também existem alguns desafios que precisam ser considerados. Um deles é garantir que os dados usados para treinar os modelos de IA e AM sejam precisos e completos. Outro desafio é garantir que os modelos de IA e AM sejam usados de forma ética e responsável.

Apesar desses obstáculos, o potencial da IA e do AM para melhorar o controle interno é significativo. As empresas que podem superar essas adversidades serão recompensadas com um programa de controle interno mais eficaz, eficiente e resiliente.

Se você estiver considerando implementar IA e AM em seu programa de controle interno, aqui estão algumas recomendações: comece com um projeto piloto, para testar a tecnologia e avaliar seus benefícios; obtenha o apoio da alta gerência para a iniciativa; invista em treinamento para seus funcionários sobre como usar os sistemas de IA e AM; desenvolva um plano de gerenciamento de riscos, associados ao uso de IA e AM; proteja os dados que serão usados pelos sistemas de IA e AM; monitore e avalie o desempenho dos sistemas de IA e AM regularmente.

A IA e o AM representam uma jornada estratégica para o futuro do controle interno. Empresas que vislumbram essa transformação devem ponderar cuidadosamente os benefícios e desafios, desenvolver um plano de implementação responsável e eficaz, e investir na capacitação de seus colaboradores para navegar nesse novo paradigma. Ao abraçar as oportunidades e superar os desafios, as empresas podem fortalecer seus programas de controle interno, alcançar novos patamares de governança e impulsionar o sucesso sustentável.

*Cristiany Sales é controladora interna da Agência de Negócios do Acre (Anac S.A). Com formação em Pedagogia, possui pós-graduação em Auditoria Empresarial; Pedagogia Empresarial com ênfase em Gestão de Pessoas; Justiça Restaurativa e Mediação de Conflitos; e Planejamento e Gestão.