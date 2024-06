Funai recebe lideranças do Acre e reforça compromisso com os direitos dos povos indígenas

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) recebeu lideranças dos povos Kuntanawa, Huni Kuin, Ashaninka, Puyanawa, Nawa e Nukini, do estado do Acre, nesta quarta-feira (19). A reunião, realizada na sede da autarquia em Brasília, foi solicitada pela Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ) para tratar de temas como demarcação de terras, proteção e gestão territorial na região do Alto Juruá.

A presidenta da Funai, Joenia Wapichana, a diretora de Proteção Territorial, Janete Carvalho, e servidores de áreas técnicas ouviram os indígenas e explicaram os principais pontos das demandas apresentadas, assim como as implicações da vigência da Lei 14.701/2023.

“A Funai está fazendo o seu papel, mas precisamos ter muito cuidado com alguns procedimentos para que seja possível avançar. Estamos atuando com cuidado para não ferir a legislação, mas ao mesmo tempo não prejudicar o que já foi feito”, ressaltou a presidenta.

Nos constantes diálogos entre a Funai e povos indígenas de todo o Brasil, a atual gestão tem reforçado o compromisso com o processo de demarcação de terras. “A Funai tem a orientação, junto às diretorias, para sempre se manifestar em favor dos povos indígenas. A gente atua pelos direitos dos povos indígenas”, completou Joenia Wapichana.