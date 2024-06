Socorro e Ministro da Educação tratam sobre Enem adaptado para autistas

A deputada federal Socorro Neri se reuniu com o Ministro da Educação, Camilo Santana, nessa quarta-feira, 19, para tratar da adaptação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A agenda faz parte das ações da parlamentar para garantir que os estudantes com TEA tenham uma prova acessível, respeitando as especificidades, e uma linguagem simples e visual, para que eles tenham igualdade de oportunidades.

“Nós fizemos um bom debate, no qual o ministro Camilo Santana deu uma resposta rápida quanto à atuação do Ministério e aos esforços que o órgão vai fazer em defesa dessa pauta, juntamente com o responsável pela elaboração da prova, o Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira]”, destacou Socorro Neri.

A iniciativa foi inspirada pelo pedido de Davi Pereira, um jovem autista do 3º ano do Ensino Médio de Rio Branco, Acre. Na ocasião, Camilo Santana fez questão de se dirigir ao jovem, em vídeo.

“Primeiro, quero deixar um grande abraço para você, Davi. Quero agradecer à deputada Socorro Neri por trazer essa pauta e dizer que já estamos trabalhando, junto com o Inep, levantando vários aspectos para oferecer uma prova específica para pessoas com TEA”, disse.

Confira a fala do ministro Camilo Santana