Ronaldo Fenômeno se envolve em dívidas em meio a vida de luxo; saiba detalhes

Ronaldo Fenômeno acumula dívidas. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, o jogador tem se enroscado em uma dívida de IPTU, cuja execução fiscal apareceu em 2022. A cobrança do imposto foi feita pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e faz referência a uma mansão do famoso.

O ex-atleta devia cerca de R$ 154 mil quando a execução foi proposta. Embora o caso tenha surgido há dois anos, até maio de 2024 ele continuava sem um desfecho. Em 16 de maio, o Município de Angra dos Reis solicitou a citação do ex-jogador em um imóvel na Vila Olímpia, em São Paulo.

A dívida foi crescendo de tamanho com o tempo que passou. Ronaldo já devia R$ 194 mil na época do pedido. A coluna de Ancelmo Góis já divulgou que o ex-jogador de futebol até parcelou dívidas de IPTU com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

As dívidas do imóvel de Angra dos Reis, assim como as outras, viraram ainda mais interessantes quando postas ao lado de alguns detalhes da vida de Fenômeno. A fortuna do empresário é estimada em R$ 1 bilhão. Ronaldo Fenômeno ainda possui inúmeras empresas e até um clube de futebol.

O nome do jogador é associado a transações milionárias. Somente em uma venda envolvendo o Cruzeiro, o ex-atleta teria movimentado R$ 600 milhões na negociação. Ele também responsável por agenciar alguns nomes do futebol. O empresário ostenta um contrato vitalício com uma gigante de materiais esportivos que lhe rende milhões ao ano. Em 2023, Ronaldo Fenômeno e Celina Locks celebraram sua união com uma festa luxuosa em Ibiza.