Mergulhadores encontram cardume gigante com 100 tubarões em São Paulo; veja vídeo

Um grupo de mergulhadores registrou um cardume com cerca de cem tubarões na manhã da última segunda-feira, 17, no Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes, uma unidade de conservação federal administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no litoral norte de São Paulo.

A quantidade de tubarões impressionou o dono da operadora de turismo Capitão Ximango, Gustavo Luiz dos Santos Benedito, que integrava o grupo de pesquisadores e fazia uma atividade de observação de aves quando avistou o cardume.

“Nós estávamos na nossa atividade no dia de monitoramento das aves, um trabalho de pesquisa e monitoramento. Aí acabamos a primeira etapa do monitoramento e, toda vez que acabamos uma primeira parte, a gente tem um intervalo. Nesse intervalo, a gente sempre vai para a água. Para nós, sim, é a primeira vez que encontramos essa quantidade aí”, relatou Gustavo.

O restante do grupo também caiu na água com máscara e snorkel. “De verdade mesmo, eu não senti medo nenhum. Tomei um susto, porque caímos na água para ver uma coisa e encontramos outra coisa bem melhor. Foi uma surpresa e a felicidade de ver que o ambiente está saudável. Foi muito, muito incrível”, disse ao Terra. Veja o vídeo abaixo: