VÍDEO: Motociclista vai parar embaixo de caminhão após grave acidente em Avenida

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um caminhão de pequeno porte, no final da tarde desta quarta-feira (19), na região da Avenida Contorno, no bairro do Corredor da Vitória, em Salvador.

Em contato com BNews, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que o acidente aconteceu por volta das 17h20, nas proximidades do condomínio Mansão dos Cardeais, pouco depois do túnel que existe na localidade.

O caminhão seria do modelo Kia Bongo, enquanto a moto seria uma Honda CG. Com o impacto, o motociclista teria ido parar embaixo do veículo e foi retirado posteriormente pelos socorristas.

Vídeos encaminhados ao BNews mostram o rapaz recebendo massagem cardíaca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento ao rapaz e o encaminhou para o Hospital Geral do Estado (HGE). Até o momento, ainda não há mais informações quanto ao estado de saúde.

Por conta da situação, o fluxo de veículos na localidade ficou bastante intenso, principalmente por conta de pessoas curiosas que paravam para observar o ocorrido.

A Transalvador informou ainda que um guincho já havia sido acionado para realizar a remoção dos dois veículos, que ainda estavam na localidade.

Assista:

Fonte: BNEWS