Motorista de aplicativo leva chute na cara de passageira bêbada; veja o vídeo

Um motorista de aplicativo foi agredido por uma passageira embriagada na noite de sábado (14/6), em Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. O homem foi atacado com chutes no rosto durante a corrida solicitada.

O motorista, identificado como Matheus Mendes, teria aceitado a corrida de duas amigas, em que uma delas estaria muito bêbada. As mulheres estavam saindo de um bar da cidade.

Vídeo:

Na imagem gravada pela câmera de segurança é possível ver o momento em que uma das mulheres deita no banco e atira o pé em direção ao rosto do motorista. Rapidamente, Matheus encosta o carro e desce do veículo bravo com o acontecido.

Matheus relatou para a CNN que aceitou a corrida por ser curta, entretanto, ao iniciar o trajeto, a passageira teve comportamento inadequado. “Logo quando eu arranquei o carro, ela começou a empurrar o banco com os pés e fazer alguns movimentos minimamente estranhos no banco de trás, nem entendo direito”, disse.

Ao acertar o chute, a amiga tenta apaziguar a situação. Matheus contou que, de imediato, pediu para saírem do carro com urgência.

À CNN, Matheus disse que a retirada das passageiras do veículo demandou esforço, mas ao conseguir, ele seguiu o próprio caminho. O motorista optou por não registar boletim de ocorrência.