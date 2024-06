Tremor de terra de magnitude 4,0 é registrado em Minas Gerais; vídeos mostram momento

Tremor de terra de magnitude 4 é registrado em Minas Gerais; vídeos mostram momento. O fenômeno ocorreu na manhã desta terça-feira, 18, na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro. Vídeos obtidos e compartilhados pelo jornalista Samir Alouan, que reside no município, mostram o momento em que objetos chacoalham devido aos tremores de terra. De acordo com a Rede Sísmica Brasileira, foram dois abalos no município: de magnitude 4 e de 3,2 respectivamente em um intervalo de 11 minutos.

Vídeo:

Reprodução/Samir Alouan/Facebook